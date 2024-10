Mo: Fontana a Foro Italia-Spagna, apprensione per Unifil, Mediterraneo centrale'**

Madrid, 14 ott. (Adnkronos) - "Ci unisce l’apprensione per le condizioni in cui sta operando nel Libano meridionale la missione Unifil, a cui sia l’Italia che la Spagna contribuiscono con un rilevante contingente militare. In tutto questo, emerge la centralità strategica del ...

Madrid, 14 ott. (Adnkronos) – "Ci unisce l’apprensione per le condizioni in cui sta operando nel Libano meridionale la missione Unifil, a cui sia l’Italia che la Spagna contribuiscono con un rilevante contingente militare. In tutto questo, emerge la centralità strategica del Mediterraneo. Nell’area mediterranea si stanno infatti delineando scenari che potrebbero incrinare gli equilibri geopolitici mondiali e a cui occorre prestare massima attenzione per non arrivare impreparati. Il modo in cui li affronteremo e le energie che vi dedicheremo saranno decisivi nel modellare il futuro delle nostre società libere e democratiche". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo alla sessione inaugurale del IV Foro parlamentare Italia-Spagna in corso a Madrid.