Mo: Formentini (Lega), 'conferire cittadinanza italiana a ostaggi Hamas'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Fondamentale, in vista della manifestazione del 4 novembre a Milano promossa dalla Lega, rilanciare la proposta delle comunità ebraiche di conferire la cittadinanza italiana agli ostaggi nelle mani di Hamas. Ci sono uomini, donne e bambini israeliani la cui vita oggi è in pericolo. Le testimonianze che alcuni sopravvissuti hanno fatto durante l’incontro con il vicepremier Matteo Salvini sono drammatiche e non possono lasciarci indifferenti. Serve una risposta chiara da parte delle nostre istituzioni, a favore della libertà e dei diritti, per non dover poi piangere la perdita di altre vite”. Lo afferma Paolo Formentini, deputato della Lega e vicepresidente della commissione Esteri della Camera.