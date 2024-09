Mo: Foti, 'invito a segnalare abitazioni pro-Israele delirio pericoloso'

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Ci si avvicina alla drammatica ricorrenza del 7 ottobre in un clima di ostilità anti-ebraica da stroncare. Quasi un anno fa il mondo ha assistito alla drammatica azione militare con cui Hamas ha attaccato Israele e che ha scatenato la risposta di Tel Aviv. Da allora sono troppi gli innocenti che hanno perso la vita. Purtroppo in Italia c'è qualcuno che non ha compreso la tragicità di tali avvenimenti e, come il personaggio televisivo Chef Rubio, dal palco di Milano è arrivato a invitare a segnalare con lo spray le abitazioni di chi sostiene Israele. Dopo le liste di proscrizione verso presunti agenti sionisti, si è compiuto un passo ulteriore verso un pericoloso delirio contro la comunità ebraica verso cui esprimiamo tutta la nostra sincera vicinanza. Invitiamo tutte le forze politiche a condannare questi atteggiamenti pericolosi che ricordano i periodi più tragici dell'Europa". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.