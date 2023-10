Mo: Foti-Malan, 'aderiamo a fiaccolata 'Foglio', Occidente non può voltarsi dall'altra parte'

Mo: Foti-Malan, 'aderiamo a fiaccolata 'Foglio', Occidente non...

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Aderiamo con convinzione all’iniziativa organizzata da Il Foglio ‘Perché Israele siamo noi’ per esprimere massima solidarietà al popolo israeliano che in queste ore è vittima di una brutale aggressione terroristica. Domani una delegazione dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia sarà presente alla fiaccolata all’Arco di Tito. Oggi più che mai è doverosa oltre alla condanna esplicita dimostrare con i fatti la vicinanza a un popolo sotto attacco e verso cui l’Occidente non può voltarsi dall’altro lato”. Lo dichiarano i presidenti die gruppi di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan.