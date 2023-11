Mo: Fratoianni, 'c'è bisogno di Ue in campo per cessate il fuoco'

Mo: Fratoianni, 'c'è bisogno di Ue in campo per cessate il f...

Mo: Fratoianni, 'c'è bisogno di Ue in campo per cessate il f...

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Noi siamo qui oggi per dire che abbiamo bisogno che l'Europa entri in campo e si batta per il cessate il fuoco, che metta un punto alla catena dell'orrore. Occorre ora un'iniziativa". Così Nicola Fratoianni alla iniziativa di Alleanza Verdi...

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Noi siamo qui oggi per dire che abbiamo bisogno che l'Europa entri in campo e si batta per il cessate il fuoco, che metta un punto alla catena dell'orrore. Occorre ora un'iniziativa". Così Nicola Fratoianni alla iniziativa di Alleanza Verdi Sinistra 'Un clima migliore in Europa' verso le europee.