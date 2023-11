Mo: Fratoianni, 'firmato appello per cessate fuoco permanente e soluzione politica'

Roma, 28 nov. – (Adnkronos) – "Lo abbiamo detto in modo chiaro e inequivocabile dal palco del nostro congresso nazionale solo pochi giorni fa: nulla, nulla può giustificare quella violenza cieca e indiscriminata. E a queste parole non abbiamo fatto seguire alcun ma né alcun però. Oggi, dopo un mese e mezzo dall'attacco di Hamas diciamo che nulla può giustificare la reazione di Israele che ha scatenato una guerra che ogni giorno si configura sempre di più come una terribile vendetta collettiva nei confronti del popolo palestinese. E non si può essere condannati a morte solo perché palestinesi di Gaza. Ecco perché l’appello 'Per il cessate il fuoco permanente e una soluzione politica in Mo' che in queste ore associazioni umanitarie, Ong, attori, registi, intellettuali del nostro Paese hanno lanciato, e che io ho firmato poco fa, deve essere sottoscritto e diffuso". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Questo appello lo diffonderemo nel Paese, e ci auguriamo che anche le altre forze politiche – conclude Fratoianni – lo sostengano. Non c’è più tempo da perdere". L’appello è stato lanciato da Emergency, Mediterranea, Assopace Palestina, Laboratorio Ebraico Antirazzista, sottoscritto da Libera, Arci, Amnesty, Sbilanciamoci, Articolo21 e tantissime altre associazioni, oltre che da 400 fra personalità del mondo della cultura, del cinema, della musica del nostro Paese".