Mo: Fratoianni, 'su arresto di cittadino italo-palestinese in Israele si muova Italia'

Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Il 31 agosto scorso, Khaled El Qaisi, cittadino italo-palestinese residente a Roma, coniugato con una cittadina italiana e padre di un bambino anch’esso italiano, è stato tratto in arresto dalle autorità israeliane mentre attraversava con moglie e figlio il valico di frontiera di 'Allenby', dopo aver trascorso le vacanze a Betlemme, in Palestina. Un arresto incomprensibile su cui chiediamo che il governo italiano si attivi a tutela del nostro concittadini". È quanto chiede l’Alleanza Verdi Sinistra con un’interrogazione parlamentare al ministro Tajani primo firmatario Nicola Fratoianni.

"El Qaisi, traduttore e studente di Lingue e Civiltà Orientali presso l’Università La Sapienza di Roma, stimato per il suo appassionato impegno nella raccolta e nella divulgazione di materiale storico palestinese, è tra i fondatori del Centro documentazione palestinese, associazione che mira a promuovere quella cultura in Italia – si legge nell'interrogazione del segretario nazionale di Sinistra italiana -. Nonostante abbia trascorso numerosi giorni in stato detentivo, sono ancora poche le notizie che si hanno riguardo al suo stato di salute fisico-psichica e al tenore delle accuse che gli vengono mosse; dal Consolato e dal legale israeliano si è soltanto appreso che El Qaisi affronterà un’udienza oggi giovedì 7 settembre".

"Per questo chiediamo al governo italiano quali urgenti iniziative ha adottato e intende adottare a tutela del proprio cittadino tratto in arresto all’estero, per conoscere le ragioni della custodia, per verificare se al cittadino sono garantiti i diritti dell’equo processo come previsto dall’art. 111 della Costituzione e dall’art. 6 della Cedu e in particolare il diritto di difesa nonché per accertare se le condizioni di detenzione sono conformi agli standard internazionali ai sensi dell’art. 27 della Costituzione, dell’art. 3 della Cedu e dell’art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici", conclude.