Mo: Gallant, 'Israele non vuole escalation ma si prepara a eventualità'

Tel Aviv, 11 ago. (Adnkronos) – Israele si sta preparando all'escalation. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Yoav Gallant ai nuovi soldati arruolati nelle brigate Kfir e Nahal. "I nostri nemici, Iran e Hezbollah, minacciano di farci del male in modi che non hanno mai tentato prima, ma coloro che ci proveranno dovranno affrontare una risposta da parte nostra come mai prima. Abbiamo capacità significative e spero che ci ripensino e non scatenino una guerra su altri fronti", ha aggiunto Gallant.

"Spero che considerino attentamente le loro azioni ed evitino di farci fare cose che potrebbero causare danni significativi e aumentare la probabilità che scoppi una guerra su altri fronti – ha concluso Gallant -Sono cose che non vogliamo, ma dobbiamo essere preparati perché potrebbero accadere".