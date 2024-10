Mo: Gasparri (FI), 'palestinesi si liberino di Hamas'

Roma, 6 ott (Adnkronos) – "Usciamo dall'ipocrisia. Quando si parla di due popoli e due Stati, a proposito di Medioriente, bisogna ammettere che se ci sono due popoli, quello di Israele e quello palestinese, non esistono due Stati. Israele è uno Stato, una democrazia, dove si vota e dove ci sono Istituzioni rappresentative. La Palestina non è uno Stato. È un popolo sequestrato dalla banda di terroristi assassini di Hamas". Lo dice il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Finché il popolo palestinese non caccerà via Hamas, non si ribellerà, rivendicando libertà, democrazia e autodeterminazione, non potrà proporsi come uno Stato democratico. I palestinesi si liberino di Hamas. Oggi abbiamo due popoli e uno Stato, quello di Israele. Tocca ai palestinesi cacciare la setta fondamentalista e dotarsi di una democrazia. Finché questo non avverrà avremo due popoli ma un solo Stato, quello di Israele", aggiunge Gasparri.