Mo: Gasparri, 'Hamas una setta, palestinesi si liberino da cappa di orrore'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – "C'è uno Stato democratico, quello di Israele, ma non c'è un altro Stato. C'è una setta, quella di Hamas, che come altre sette aggredisce Israele con la regia iraniana. Dovrebbe essere il popolo palestinese per primo a liberarsi da questa cappa di orrore, di terrorismo, che non è uno Stato ma una setta. Ci auguriamo, e Israele anche, che prima o poi siano due gli Stati: oggi abbiamo due popoli e uno Stato". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, intervenendo nella Sala Koch di Palazzo Madama al convegno organizzato da Lucio Malan di Fdi per il primo anniversario dell'attentato del 7 ottobre.