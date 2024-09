Mo: Gaza, '14 le vittime dell'attacco israeliano alla scuola'

Gaza, 11 set. (Adnkronos) – E' di 14 morti il bilancio delle vittime dell'attacco israeliano aereo all'ex scuola dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (Unrwa), nel campo di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Un portavoce della Difesa civile palestinese ha affermato che fra le vittime nell'edificio trasformato in rifugio per sfollati interni, noto come al-Jaouni, vi sono due membri dello staff della stessa Unrwa, donne e bambini.

La Protezione Civile ha detto che almeno 18 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, mentre le sue squadre stavano lavorando per recuperare i corpi e cercare sopravvissuti.