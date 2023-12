Mo: Gaza, 'civili feriti su pavimenti ospedali dopo ripresa combattimenti'

Gaza, 2 dic. (Adnkronos) – I civili hanno riempito di nuovo gli ospedali di Gaza in seguito alla ripresa delle ostilità tra Israele e Hamas. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, la maggior parte delle vittime dei bombardamenti a Gaza dalla fine della tregua di ieri sono donne e bambini. Israele afferma che i suoi attacchi militari stanno prendendo di mira Hamas, non i civili.

"Le squadre mediche hanno avuto a che fare con un gran numero di feriti dalla fine della pausa umanitaria ieri mattina, con i continui bombardamenti sui civili", ha detto alla Cnn Ashraf Al-Qidra, portavoce del ministero della Sanità. "I feriti giacciono sui pavimenti nei reparti di emergenza e davanti alle sale operatorie a causa dei molti arrivi".

Le condizioni stanno peggiorando anche nel sud di Gaza. Israele ha recentemente iniziato a effettuare attacchi nella zona dopo aver precedentemente concentrato l'attività militare nel nord dell'enclave. “Gli ospedali nelle regioni meridionali della Striscia di Gaza non sono più in grado di fornire servizi medici. Il pronto soccorso non è in grado di ricevere più vittime”, ha detto in una nota il direttore dell’ospedale europeo di Khan Younis, Youssef Al-Akkad.