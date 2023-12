Mo: Gaza, 'oltre 5.300 abitanti gravemente feriti attendono di essere evacuati'

Gaza, 31 dic. (Adnkronos/Dpa) – Le autorità della Striscia di Gaza affermano che oltre 5.300 persone gravemente ferite e malate attendono urgentemente di essere evacuate. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) sta organizzando il trasporto delle persone all'estero insieme all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha riferito l'Ocha citando cifre diramate dalle autorità sanitarie di Gaza.

Nel nord della Striscia di Gaza è stato possibile ripristinare servizi limitati in alcune strutture sanitarie tra cui gli ospedali Al Ahli Arab e Al Awda e in alcuni studi medici, ha affermato l'Ocha. Le autorità stanno collaborando con l’Oms e l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) per riaprire più strutture. In alcuni casi, ciò avviene a rischio della vita dei dipendenti, poiché molte aree sono ancora sotto il costante fuoco israeliano, ha aggiunto l'agenzia delle Nazioni Unite.