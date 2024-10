**Mo: giovedì Crosetto in Senato dalle 9 per informativa su Unifil**

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Giovedì 17 ottobre il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sarà in Senato per una informativa, dalle ore 9 alle 10.30, su richiesta dal Pd e da Italia Viva, sulla situazione Unifil in Libano. E' quanto emerso al termine della capigruppo di Palazzo Mad...