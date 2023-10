Mo: governo chiede breve rinvio aula per esaminare testi risoluzioni

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha chiesto di rinviare la ripresa dei lavori d'aula alla Camera per avere il tempo di esaminare le risoluzioni presentate. Il presidente di turno, Fabio Rampelli, ha quindi sospesa l'aula per 15 minuti....