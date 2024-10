Mo: Guterres, '7/10 ha segnato le anime, tempo di liberare ostaggi e far tacere armi'

Mo: Guterres, '7/10 ha segnato le anime, tempo di liberare ostaggi e far...

Washington, 6 ott. (Adnkronos) – L'attacco del 7 ottobre ha "segnato le anime" di persone che hanno subito violenze indicibili, tra cui chiari casi di violenza sessuale. "E' tempo di liberare gli ostaggi e di mettere a tacere le armi". Lo ha detto in un video su X, in occasione del primo anniversario del 7 ottobre, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Nel video, Guterres, dichiarato da Israele "persona non grata", ha affermato che Hamas ha "brutalmente ucciso" oltre 1.250 israeliani e cittadini stranieri, "tra cui molte donne e bambini", e ha definito gli attacchi "orribili".

"Questo è un giorno in cui la comunità globale deve ripetere a voce più alta la totale condanna degli atti abominevoli di Hamas", ha detto ancora, aggiungendo di aver incontrato personalmente le famiglie degli ostaggi israeliani e di aver "condiviso la loro angoscia e dolore".