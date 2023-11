Mo: Hamas, '150 i prigionieri palestinesi che saranno rilasciati dalle carceri israeliane'

Mo: Hamas, '150 i prigionieri palestinesi che saranno rilasciati dalle c...

Mo: Hamas, '150 i prigionieri palestinesi che saranno rilasciati dalle c...

Gaza, 22 nov. (Adnkronos) - Centocinquanta prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane saranno rilasciati come parte di un accordo raggiunto con Israele sugli ostaggi detenuti a Gaza, secondo quanto dichiarato oggi da Hamas. I prigionieri sono donne e bambini, si legge nel comunicato. ...

Gaza, 22 nov. (Adnkronos) – Centocinquanta prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane saranno rilasciati come parte di un accordo raggiunto con Israele sugli ostaggi detenuti a Gaza, secondo quanto dichiarato oggi da Hamas. I prigionieri sono donne e bambini, si legge nel comunicato. Hamas ha confermato l'accordo, mediato dal Qatar e dall'Egitto, che prevede il rilascio di 50 ostaggi, tra cui donne e bambini, detenuti a Gaza dal 7 ottobre. Ha inoltre affermato che l'accordo prevede l'ingresso di centinaia di camion che trasportano aiuti umanitari, medicinali forniture e carburante a tutte le parti di Gaza.

Il portavoce dell'Idf, il tenente Jonathan Conricus, ha detto che l'elenco completo dei prigionieri che saranno liberati deve ancora essere rilasciato, ma a differenza dell'ultimo accordo sugli ostaggi, questo gruppo non include nessuno che sia stato coinvolto negli attacchi del 7 ottobre. "La mente dietro molte delle cose orribili che si sono verificate dal 7 ottobre è stata effettivamente rilasciata nell'ultimo accordo con gli ostaggi", ha detto Conricus alla Cnn. “Quello che so è che i palestinesi che vengono liberati dalle carceri non sono affatto quel calibro di terroristi di cui parlavamo prima, né delinquenti gravi”.