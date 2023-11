Mo: Hamas, 'Israele subirà altre perdite se proseguirà offensiva a Gaza'

Gaza, 28 nov. (Adnkronos) – Hamas ha avvertito le Forze di difesa israeliane che subiranno ulteriori perdite se proseguiranno l'offensiva contro la Striscia di Gaza, sottolineando che "la minaccia di riprendere la guerra dopo la tregua è vuota"

"L'ammissione da parte dell'occupante del numero di soldati morti e feriti non rivela l'orribile verità. Le perdite nemiche aumenteranno nei prossimi giorni", ha detto Osama Hamdan, un alto funzionario di Hamas che ha sottolineato che l'Idf "non ha ancora messo piede sull'80 per cento del territorio di Gaza, e ciò non accadrà".