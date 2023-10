Mo: Hamas, 'liberate cittadina americana e la figlia tenute in ostaggio a Gaza'

Mo: Hamas, 'liberate cittadina americana e la figlia tenute in ostaggio ...

Mo: Hamas, 'liberate cittadina americana e la figlia tenute in ostaggio ...

Tel Aviv, 20 ott. (Adnkronos) - Hamas ha annunciato di aver rilasciato due ostaggi, due cittadine americane, madre e figlia, per motivi umanitari. Il rilascio - scrive 'Ha'aretz' - è avvenuto con la mediazione del Qatar. In una dichiarazione, Hamas afferma che le due sono state...

Tel Aviv, 20 ott. (Adnkronos) – Hamas ha annunciato di aver rilasciato due ostaggi, due cittadine americane, madre e figlia, per motivi umanitari. Il rilascio – scrive 'Ha'aretz' – è avvenuto con la mediazione del Qatar. In una dichiarazione, Hamas afferma che le due sono state liberate "per dimostrare al popolo americano e al mondo che le affermazioni di Biden e della sua amministrazione fascista sono false e infondate".