Mo: Hamas non farà visitare a Croce Rossa ostaggi israeliani 'fuori' da accordo

Roma, 24 nov. – (Adnkronos) – Hamas ha respinto l'ipotesi che la Croce Rossa visiti gli ostaggi israeliani non inclusi nella prima fase dell'accordo. Lo scrive Haaretz, riportando la testata Al-Araby Al-Jadeed: Hamas avrebbe invece comunicato ai rappresentanti del Comitato internazionale della Croce Rossa che verranno aggiornati sulle loro condizioni. Nei giorni scorsi l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Tel Aviv aveva negoziato l’inclusione di una clausola nell’accordo che avrebbe permesso alla Croce Rossa di visitare tutti gli ostaggi rimasti a Gaza, un’affermazione subito smentita dall'organizzazione: “Finora la Croce Rossa non è stata informata di alcun accordo raggiunto da entrambe le parti in merito alle visite agli ostaggi. Qualora venissero concordate la Croce Rossa è pronta a farlo ma non non prende parte ai negoziati tra le parti in conflitto”.

Intanto la stessa testata ha riferito che Hamas starebbe preparando la liberazione senza condizioni di 23 ostaggi thailandesi frutto di una mediazione dell'Iran.