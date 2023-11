Mo: Hamas, 'senza ostaggi, Israele non avrebbe rilasciato prigionieri palestinesi'

Gaza, 28 nov. (Adnkronos) - Se i prigionieri israeliani non fossero stati nelle mani della “resistenza”, Israele non avrebbe mai rilasciato le donne e i bambini palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Lo ha detto il leader di Hamas Osama Hamdan, ripreso da al Jazeera, aggiungendo ...

Gaza, 28 nov. (Adnkronos) – Se i prigionieri israeliani non fossero stati nelle mani della “resistenza”, Israele non avrebbe mai rilasciato le donne e i bambini palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Lo ha detto il leader di Hamas Osama Hamdan, ripreso da al Jazeera, aggiungendo che le testimonianze dei prigionieri palestinesi rilasciati mostrano quanto “barbara sia l’occupazione. Se non avessimo avuto prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, non saremmo stati costretti a tenere prigionieri israeliani”.

Hamdan ha invitato i leader arabi ad attuare le risoluzioni concordate durante il vertice straordinario congiunto arabo-islamico a Riad, che ha avuto luogo all’inizio del mese, per porre fine all’“aggressione israeliana e all’assedio di Gaza”. Ha anche chiesto un aumento del numero di camion umanitari che vengono fatti entrare a Gaza su base giornaliera, per far fronte alla grave carenza di beni di prima necessità nel sud, così come nel nord.