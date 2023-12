Mo: Hamas, 'settimane di tregua non sufficienti per accordo su ostaggi...

Gaza, 21 dic. (Adnkronos) - Ghazi Hamad, fra i leader di Hamas, ha affermato che il movimento islamico non è interessato a liberare gli ostaggi in cambio di pause, fossero anche di settimane, nei combattimenti, perché Israele continuerebbe la guerra in seguito."Alcune persone cerc...