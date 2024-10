Mo: Herzog domani inizia visita comunità di confine di Gaza per anniversario 7/10

Tel Aviv, 6 ott. (Adnkronos) – Il presidente israeliano Isaac Herzog inizierà domani un tour di tre giorni nelle comunità di confine di Gaza per ricordare il primo anniversario degli attacchi del 7 ottobre. Lo ha comunicato il suo ufficio, precisando che il capo dello Stato visiterà i luoghi dell'attacco di Hamas, a partire dal festival musicale Nova, alle 6,29 del mattino. Sarà poi a Neve Eshkol, Magen, Nirim, Ein Hashlosha, Nir Oz, Kissufim, alla base di Re'im e al kibbutz Re'im e Be'eri. Concluderà la giornata alla stazione di polizia distrutta di Sderot per una cerimonia in onore dei caduti nella guerra in corso.

L'8 ottobre, Herzog visiterà Alumim, Nahal Oz, Kfar Aza, Mefalsim, Yachini, Sderot, Nir Am, Erez, Netiv Ha'asara e la spiaggia di Zikim. L'ultimo giorno visiterà i kibbutz Kerem Shalom, Pri Gan, Holit, Sufa, Nir Yitzhak, Ein HaBesor, Mivtahim, Yesha, la base di Urim e Ofakim.

"Come persona, come israeliano, come ebreo e come presidente di Israele", afferma Herzog in una dichiarazione, "visiterò i siti e i rappresentanti delle comunità i cui mondi sono stati distrutti quel giorno e prometto che ricostruiremo tutto da capo, un edificio che non potrà essere completo senza il ritorno degli ostaggi a casa".