Mo: Hezbollah, '7 combattenti uccisi negli attacchi israeliani'

Beirut, 10 nov. (Adnkronos) – Hezbollah ha riferito in un comunicato che sette suoi combattenti sono stati uccisi dagli attacchi israeliani, senza specificare dove o quando, dopo l'aumento delle tensioni al confine dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas.

Il movimento islamista non ha rivelato l'identità dei sette combattenti, precisando che si tratta di "martiri sulla strada verso Gerusalemme", espressione usata da Hezbollah per piangere la morte dei suoi membri uccisi, in totale 68 dall'inizio degli scontri il confine israelo-libanese più di un mese fa.