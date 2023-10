Mo: Idf, '60 sospetti palestinesi arrestati in Cisgiordania'

Tel Aviv, 20 ott. (Adnkronos) – Le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato nella notte 60 palestinesi sospettati di coinvolgimento in attività terroristiche in Cisgiordania. Lo ha riferito l'esercito israeliano, aggiungendo che 47 dei fermati sarebbero agenti di Hamas. L'esercito ha inoltre demolito la casa di Khaled Sabah, uno degli autori dell'attacco di giugno vicino a una stazione di servizio nell'insediamento di Eli, nel centro della Cisgiordania, in cui furono uccisi quattro civili.

Le forze di sicurezza israeliane hanno affermato che più di 20 persone ricercate sono state arrestate, più di 12 palestinesi sono stati uccisi e diversi siti di produzione di esplosivi sono stati distrutti durante l'operazione nel campo profughi di Nur al-Shams. Nel raid è rimasto ucciso un agente della polizia di frontiera. L'esercito israeliano ha aggiunto che finora in Cisgiordania sono stati arrestati 584 sospetti, di cui oltre 375 appartenenti all'organizzazione Hamas.