Mo: Idf ai palestinesi di Gaza, 'non tornate al nord, guerra non è finita'

Gaza, 24 nov. (Adnkronos) – “La guerra non è ancora finita. La pausa umanitaria è temporanea. Il nord della Striscia di Gaza è una pericolosa zona di guerra ed è vietato spostarsi verso nord. Per la tua sicurezza, devi rimanere nella zona umanitaria del sud". Questo l'avvertimento del portavoce militare israeliano Avichay Adraee ai civili palestinesi a Gaza, in un messaggio in arabo su X.

Intanto su al jazeera, ha pubblicato un filmato che mostra famiglie palestinesi che iniziano a tornare alle loro case nelle aree meridionali della Striscia di Gaza dopo l’inizio della tregua.