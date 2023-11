Mo: Idf arresta 41 palestinesi in Cisgiordania, 14 affiliati ad Hamas

Ramallah, 10 nov. (Adnkronos) - 41 palestinesi ricercati in Cisgiordania, di cui 14 identificati come agenti di Hamas sono stati arrestati nella notte. Lo hanno comunicato in una dichiarazione congiunta l'Idf, la polizia di frontiera israeliana e il servizio di sicurezza Shin Bet. Nella citt&a...