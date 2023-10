Mo: Idf, 'arrestati 46 membri di Hamas in Cisgiordania'

Tel Aviv, 26 ott. (Adnkronos) – Le forze di difesa israeliane affermano di aver arrestato 46 membri di Hamas in raid notturni in tutta la Cisgiordania. L'Idf ha dichiarato che da quando è iniziata la guerra nella Striscia di Gaza il 7 ottobre, le sue truppe hanno arrestato circa 1.000 palestinesi ricercati in Cisgiordania, tra cui circa 660 affiliati ad Hamas.