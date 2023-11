Mo: Idf attacca le infrastrutture di Hezbollah in Libano

Tel Aviv, 10 nov. (Adnkronos) – L'Idf ha annunciato che aerei da combattimento hanno attaccato le infrastrutture terroristiche di Hezbollah in Libano in risposta ai lanci verso Israele di ieri. Tra gli obiettivi attaccati, ha detto il portavoce delle forze israeliane, ci sono complessi e infrastrutture terroristiche, posti di osservazione e tecnologia utilizzata per dirigere attacchi terroristici contro Israele.

I terroristi hanno lanciato poco tempo fa anche un missile anticarro verso la zona del Kibbutz Adamit in Galilea. Non ci sono state vittime.