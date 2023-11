Mo: Idf bombarda area confine con Libano dopo attacchi Hezbollah

Tel Aviv, 13 nov. (Adnkronos) - Israele sta bombardando le zone di confine del Libano in seguito agli attacchi di Hezbollah. Lo ha riferito l'agenzia Al Wataniya, secondo cui sotto il fuoco dell'artiglieria dell'Idf ci sono gli insediamenti di Teir Hafra, Slmat al-Shaab, Umm al-Tut, S...

Tel Aviv, 13 nov. (Adnkronos) – Israele sta bombardando le zone di confine del Libano in seguito agli attacchi di Hezbollah. Lo ha riferito l'agenzia Al Wataniya, secondo cui sotto il fuoco dell'artiglieria dell'Idf ci sono gli insediamenti di Teir Hafra, Slmat al-Shaab, Umm al-Tut, Sheikhin e al-Duheira.

In precedenza, un'unità sciita aveva bombardato con mortai le posizioni dell'esercito israeliano ad Al-Bayad. Successivamente, i droni israeliani hanno attaccato le alture di al-Labbuna e l’insediamento di Blida, da dove erano stati lanciati i missili.

Secondo il quotidiano The Times of Israel, ieri 17 civili sono rimasti feriti in seguito all'attacco missilistico di Hezbollah contro l'insediamento di Dovev, nel nord di Israele.