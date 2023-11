Mo: Idf, 'chiunque a Gaza rappresenti una minaccia verrà colpito'

Tel Aviv, 24 nov. (Adnkronos) - “Chiunque rappresenti una minaccia per le nostre forze verrà colpito. La sicurezza delle nostre forze armate è una priorità assoluta, così ci siamo comportati e così continueremo a comportarci”. Lo ha detto - citato dal T...

Tel Aviv, 24 nov. (Adnkronos) – “Chiunque rappresenti una minaccia per le nostre forze verrà colpito. La sicurezza delle nostre forze armate è una priorità assoluta, così ci siamo comportati e così continueremo a comportarci”. Lo ha detto – citato dal Times of Israel – un alto ufficiale del Comando meridionale dell’Idf aggiungendo che le truppe risponderanno a qualsiasi tentativo di danneggiarle durante il cessate il fuoco, mentre l’esercito si prepara alla ripresa dei combattimenti.

Secondo l'ufficiale, "l'offensiva di terra e i risultati operativi hanno messo sotto pressione Hamas e la sua leadership, e sono serviti come strumento necessario per creare le condizioni per l'attuazione del piano di restituzione di alcuni ostaggi. Utilizzeremo la maggior parte del tempo a prepararci e a pianificare i compiti che ci attendono subito dopo la fine della tregua. Ci prepariamo a continueremo ad attaccare con tutte le nostre forze subito dopo la fine della tregua”.