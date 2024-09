Mo: Idf, 'colpito centro comando Hamas in ex scuola a Gaza'

Tel Aviv, 15 se. (Adnkronos) – Le Idf affermano di aver effettuato un attacco aereo contro un gruppo di agenti di Hamas in una sala di comando situata all'interno di un'ex scuola nella Striscia di Gaza settentrionale. Secondo l'esercito, nelle ultime settimane Hamas avrebbe utilizzato la scuola Ghazi Al-Shawa di Beit Hanoun come nascondiglio e per preparare attacchi missilistici.

Secondo i media palestinesi, la scuola funge da rifugio per gli sfollati di Gaza. Le Idf affermano di aver preso misure per mitigare i danni ai civili durante l'attacco e accusano Hamas di utilizzare "sistematicamente" siti civili per scopi terroristici.