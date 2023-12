Mo: Idf, 'colpito centro comando Hezbollah'

Tel Aviv, 4 dic. (Adnkronos) - Aerei da combattimento e droni dell'Idf hanno effettuato attacchi contro un centro di comando di Hezbollah e altri siti appartenenti al gruppo libanese in risposta agli attacchi di oggi nel nord di Israele. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che "sono ...

Tel Aviv, 4 dic. (Adnkronos) – Aerei da combattimento e droni dell'Idf hanno effettuato attacchi contro un centro di comando di Hezbollah e altri siti appartenenti al gruppo libanese in risposta agli attacchi di oggi nel nord di Israele. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che "sono stati lanciati razzi anche contro l'area israeliana di Mattat, che sono atterrati in zone aperte".