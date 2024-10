Mo: Idf, continuiamo a colpire obiettivi Hezbollah nei giorni scorsi attacchi a infrastrutture

Tel Aviv, 2 ott. (Adnkronos) – Le Forze di Difesa israeliane annunciano di aver effettuato una serie di attacchi negli ultimi giorni contro le infrastrutture di Hezbollah situate a Beirut e hanno diffuso il filmato di uno di questi attacchi. Secondo quanto reso noto dall'esercito i caccia hanno operato sulla base di informazioni precise per colpire "siti di produzione di armi" e altre infrastrutture usate da Hezbollah a Beirut e dintorni. Israele – rende poi noto l'Idf – sta continuando a colpire obiettivi di Hezbollah in Libano anche questa mattina.

L'Idf ha adottato misure per evitare danni ai civili, avvertendo ad esempio in anticipo la popolazione. "L'organizzazione terroristica Hezbollah colloca i suoi siti di produzione e i suoi armamenti sotto gli edifici residenziali nel cuore di Beirut e mette in pericolo la popolazione della zona", afferma l'IDF, citato dal 'Times of Israel'. Gli attacchi a cui si riferisce l'esercito – precisa – sono separati da una serie di raid mirati effettuati nel sobborgo Dahiyeh di Beirut contro funzionari di Hezbollah.