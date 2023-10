Mo: Idf, 'controllo Hamas su Gaza inizia a vacillare'

Gaza, 12 ott. (Adnkronos) - Ci sono segnali crescenti e significativi che il controllo di Hamas su Gaza sta già iniziando a vacillare. Lo ha affermato il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari, riconoscendo tuttavia che il gruppo terroristico continua a lanciare razzi su Israele in numero sig...

Gaza, 12 ott. (Adnkronos) – Ci sono segnali crescenti e significativi che il controllo di Hamas su Gaza sta già iniziando a vacillare. Lo ha affermato il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari, riconoscendo tuttavia che il gruppo terroristico continua a lanciare razzi su Israele in numero significativo e continua ad avviare attacchi di piccola entità via terra e via mare.

Secondo Hagari, l'alto comando di Hamas è ora molto più tagliato fuori da tali decisioni e sempre più attacchi vengono effettuati da sub-comandanti isolati che non fanno necessariamente parte di una strategia coordinata. Hamas non è più a conoscenza in tempo reale di quali dei suoi comandanti siano vivi o morti e tarda a sostituirli.