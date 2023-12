Mo: Idf fa irruzione nella casa del predicatore della moschea di Al-Aqsa

Gaza, 3 dic. (Adnkronos) - Proseguono i raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania. L’esercito israeliano ha fatto irruzione nella casa del predicatore della moschea di Al-Aqsa, Sheikh Ikrimah Sabri, nel quartiere di al-Sawana, di Gerusalemme est. Lo scrive al JazeeraSheikh Sabri &egra...

Gaza, 3 dic. (Adnkronos) – Proseguono i raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania. L’esercito israeliano ha fatto irruzione nella casa del predicatore della moschea di Al-Aqsa, Sheikh Ikrimah Sabri, nel quartiere di al-Sawana, di Gerusalemme est. Lo scrive al Jazeera

Sheikh Sabri è il capo del Consiglio islamico supremo a Gerusalemme ed ex leader religioso di Gerusalemme e dei territori palestinesi. È il fondatore e presidente dell'Associazione degli studiosi e dei predicatori in Palestina, presidente del Consiglio supremo della fatwa in Palestina e presidente dell'Autorità islamica suprema a Gerusalemme.