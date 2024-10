Mo: Idf, in attacco Iran danneggiate alcune basi, non gli aerei

Tel Aviv, 2 ott. (Adnkronos) – L'Idf ha riconosciuto che alcune delle basi aeree di Israele sono state colpite durante l'attacco missilistico iraniano di ieri sera. Lo scrivono i media israeliani, citando l'esercito, secondo cui sono stati danneggiati edifici adibiti a uffici e altre aree di manutenzione nelle basi che non incidono sul funzionamento dell'aeronautica militare israeliana. Nessun aereo dell'Iaf è stato danneggiato nell'attacco e tutti gli impatti dei missili nelle basi aeree sono considerati dall'esercito "inefficaci", il che significa che non è stato causato alcun danno alle operazioni dell'Iaf.

L'esercito non segnala danni a caccia, droni, altri velivoli, munizioni e infrastrutture critiche e, sottolineando l'inefficacia dell'attacco iraniano, sottolinea che l'Iaf ha continuato le sue operazioni nelle ore successive, compiendo importanti attacchi contro Hezbollah a Beirut e fornendo supporto alle forze di terra nel Libano meridionale e attacchi a Gaza. L'attacco, inoltre, non ha causato feriti gravi: solo due civili sono rimasti leggermente feriti dalle schegge a Tel Aviv.

L'Idf afferma di misurare l'efficacia di un attacco in base a quanti danni vengono causati a infrastrutture e risorse critiche e a quante vittime procura, non in base al numero di missili che possono colpire un obiettivo. Le difese aeree hanno prevenuto con successo tali danni e vittime gravi. L'Iaf si sta preparando anche a rispondere contro l'Iran, secondo le istruzioni dei vertici politici.