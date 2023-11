Mo: Idf in ospedale al-Shifa, consegnati alimenti per bambini e incubatrici

Mo: Idf in ospedale al-Shifa, consegnati alimenti per bambini e incubatrici

Gaza City, 15 nov. (Adnkronos) - Incubatrici per neonati, alimenti per bambini e forniture mediche sono state portate dai carri armati delle Forze di difesa israeliane (Idf) da Israele alla Striscia di Gaza e sono state consegnate all'ospedale al-Shifa. E' quanto si legge in una nota diffu...

Gaza City, 15 nov. (Adnkronos) – Incubatrici per neonati, alimenti per bambini e forniture mediche sono state portate dai carri armati delle Forze di difesa israeliane (Idf) da Israele alla Striscia di Gaza e sono state consegnate all'ospedale al-Shifa. E' quanto si legge in una nota diffusa dall'Idf, che aggiunge che ''squadre mediche e soldati di lingua araba sono sul posto per garantire che queste forniture raggiungano chi ne ha bisogno''.