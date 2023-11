Mo: Idf, 'leadership di Hamas? Uomini morti che camminano'

Tel Aviv, 8 nov. (Adnkronos) - La leadership di Hamas, sia dentro che fuori Gaza, è fatta da “uomini morti che camminano”. Lo ha detto Jonathan Conricus, portavoce ad interim dell'esercito israeliano, in un'intervista a Sky News in Australia. "La missione a Gaza &eg...

Tel Aviv, 8 nov. (Adnkronos) – La leadership di Hamas, sia dentro che fuori Gaza, è fatta da “uomini morti che camminano”. Lo ha detto Jonathan Conricus, portavoce ad interim dell'esercito israeliano, in un'intervista a Sky News in Australia. "La missione a Gaza è semplicemente quella di smantellare ogni singola roccaforte di Hamas che è nei bunker. Lo stiamo facendo in modo lento e meticoloso secondo il piano. I nostri progressi sono buoni, solidi", ha aggiunto.

"È un campo di battaglia molto impegnativo e Hamas purtroppo lo ha preparato molto bene – ha detto ancora – E' totalmente invischiato con i tunnel. Molti di essi sono brevi tunnel tattici che sono fondamentalmente solo posizioni di combattimento, che consentono ad Hamas di spostarsi da una parte all'altra. Emergere e poi immergersi. E alcuni sono più lunghi, più profondi e più ampi. Ma lentamente li stiamo raggiungendo tutti e ogni giorno di lotta si ottengono progressi".

"La direttiva è sicuramente quella di uccidere o catturare tutti i leader di Hamas – ha concluso – Coloro che hanno pianificato, facilitato ed eseguito il massacro omicida del 7 ottobre in Israele. Lo abbiamo detto chiaramente. Sono tutti morti che camminano. Ed è solo questione di tempo, dentro e fuori Gaza, prima che questi leader di Hamas vengano catturati o uccisi da Israele".