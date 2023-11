Mo: Idf, 'nell'ospedale Al-Shifa operazione 'precisa e mirata''

Tel Aviv, 15 nov. (Adnkronos) – Le forze di difesa israeliane hanno affermato che stanno effettuando una "operazione precisa e mirata" nell'ospedale Al-Shifa di Gaza. Secondo l'Idf, Hamas "fa un continuo impiego militare dell’ospedale Shifa”, che, “ha messo a repentaglio lo status protetto dell’ospedale ai sensi del diritto internazionale”.

Secondo la dichiarazione, Israele ritiene di aver concesso agli agenti di Hamas accusati di essere all'interno dell'ospedale tempo sufficiente per cessare le loro attività all'interno dell'edificio. I funzionari dell'ospedale hanno costantemente respinto le affermazioni di Israele secondo cui Hamas avrebbe costruito un importante centro di comando sotto l'ospedale, il più grande di Gaza.

“L’IDF sta conducendo un’operazione di terra a Gaza per sconfiggere Hamas e salvare i nostri ostaggi. Israele è in guerra con Hamas, non con i civili di Gaza", si legge nella dichiarazione israeliana. Centinaia di personale e pazienti sono ancora ad Al-Shifa, secondo i rapporti più recenti provenienti dall'interno dell'ospedale, insieme a diverse migliaia di persone che hanno cercato rifugio dall'offensiva aerea e terrestre di Israele.

Un medico di Al Shifa ha detto alla Cnn che è stato dato loro un preavviso di 30 minuti prima che iniziasse l’operazione israeliana sul complesso. “Ci è stato chiesto di stare lontani dalle finestre e dai balconi. Possiamo sentire i veicoli blindati, sono molto vicini all'ingresso del complesso", ha detto il dottor Khaled Abu Samra.