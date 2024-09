Mo: Idf non esclude un'incursione di terra in Libano

Tel Aviv, 23 set. (Adnkronos) – L'esercito israeliano non esclude un'incursione di terra in Libano. Lo ha detto il portavoce dell'Idf Daniel Hagari durante una conferenza stampa, spiegando che "faremo tutto il necessario" per far rientrare in sicurezza nelle loro case i residenti evacuati nel nord di Israele. Hezbollah sta mettendo in pericolo voi e le vostre famiglie".