Mo: Idf uccide 2 ragazzi palestinesi in Cisgiordania

Ramallah, 28 nov. (Adnkronos) - L'Idf ha ucciso due ragazzi palestinesi in Cisgiordania. Lo rende noto Defense for Children International-Palestine (Dcip), che ha identificato i due ragazzi come Malek Majed Abdelfattah Daghra, 17 anni, e Amr Ahmad Jamil Abu Wahdan, 14 anni.Daghra è stato...