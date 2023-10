Mo: Idf, uccisi due comandanti di Hamas

Tel Aviv, 18 ott. (Adnkronos) - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato di aver ucciso altri due comandanti di Hamas nella Striscia di Gaza. Si tratta, si legge in una nota condivisa in un tweet, di Muhammad Awdallah, il capo della Brigata Gaza City di Hamas incaricato del lancio di miss...

Tel Aviv, 18 ott. (Adnkronos) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato di aver ucciso altri due comandanti di Hamas nella Striscia di Gaza. Si tratta, si legge in una nota condivisa in un tweet, di Muhammad Awdallah, il capo della Brigata Gaza City di Hamas incaricato del lancio di missili anticarro, e di Akram Hijazi, un comandante delle forze navali di Hamas. L'Idf spiega che gli obiettivi sono stati colpiti in seguito agli sforzi di intelligence dell'agenzia di sicurezza Shin Bet e della direzione dell'intelligence militare.