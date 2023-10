**Mo: in bilico testo Pd-M5S, opposizione verso ordine sparso in aula**

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Sarebbe in bilico anche la possibilità di un testo comune Pd-M5S sul Medio Oriente. A quanto si apprende, sembra sfumata la possibilità di una mozione condivisa. Le trattative proseguono a tutto campo ma, al momenti, le opposizioni si avviano a presentarsi in ordine sparso in aula: ciascun gruppo presenterà una propria risoluzione. I 'mediatori' sono ancora al lavoro per un ultimo tentativo in extremis.