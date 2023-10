Mo: in Israele ministro Esteri Gb Cleverly e segretario Stato Usa Blinken

Tel Aviv, 11 ott. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly arriverà in Israele oggi in segno di solidarietà dopo gli attacchi di Hamas e per incontrare il presidente israeliano Isaac Herzog, il premier Benjamin Netanyahu e il ministro degli Esteri Eli Cohen. Dom...