Mo: Iran, 'azioni difensive più forti se Israele risponde ad attacco missilistico'

Teheran, 11 ott. (Adnkronos) – Teheran non esiterà ad adottare "azioni difensive più forti" se Israele dovesse rispondere all'attacco missilistico del primo ottobre. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in una lettera a tutti i ministri degli Esteri della comunità internazionale pubblicata su X.

L'Iran è "pienamente pronto ad adottare misure difensive più forti, se necessario, in risposta a qualsiasi ulteriore aggressione, e non esiterà a farlo", ha scritto Araghchi, aggiungendo che l'attacco missilistico dell'Iran contro Israele del primo ottobre "era stato condotto nel rispetto del diritto all'autodifesa, sancito dal diritto internazionale". Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha affermato che Israele colpirà l'Iran in un modo che sarà "letale, preciso e sorprendente".