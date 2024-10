Mo: Iran sospende voli in partenza e dirotta su rotte alternative quelli in a...

Teheran, 1 ott. (Adnkronos) – I voli passeggeri sull'Iran sono stati dirottati su rotte alternative, mentre quelli in partenza dall'aeroporto internazionale di Teheran sono stati sospesi. Lo scrivono i media statali iraniani, citando l'autorità per l'aviazione civile del Paese.

"Per il momento, abbiamo sospeso i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Teheran", ha affermato il capo dell'aeroporto Said Chalandari, citato dall'agenzia di stampa Isna.