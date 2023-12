Mo: Iran su guardie rivoluzionarie uccise in Siria, 'Teheran risponde sempre agli attacchi'

Mo: Iran su guardie rivoluzionarie uccise in Siria, 'Teheran risponde se...

Teheran, 4 dic. (Adnkronos) - Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano afferma che Teheran risponde sempre agli attacchi ai suoi interessi. Lo scrive Haaretz, riferendo l'affermazione dell'Iran alle due guardie rivoluzionarie uccise in Siria, in quello che Teheran ha definito un at...