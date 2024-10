Mo: Israele, 'distrutte 150 infrastrutture terroristiche in Libano'

Tel Aviv, 2 ott. (Adnkronos) - "Oltre 150 infrastrutture terroristiche, fra cui quartier generali di Hezbollah, depositi di armi e lanciarazzi sono stati distrutti". Lo ha riferito l'esercito israeliano in un aggiornamento sua campagna di terra in Libano. L'Idf ha diffuso delle f...

Tel Aviv, 2 ott. (Adnkronos) – "Oltre 150 infrastrutture terroristiche, fra cui quartier generali di Hezbollah, depositi di armi e lanciarazzi sono stati distrutti". Lo ha riferito l'esercito israeliano in un aggiornamento sua campagna di terra in Libano. L'Idf ha diffuso delle fotografie che mostrano le truppe in luoghi non specificati, nonché lanciarazzi e altre armi che l'esercito avrebbe trovato nel Libano meridionale.