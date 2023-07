Mo: Israele inizia costruzione di nuovo insediamento a Gerusalemme est

Tel Aviv, 21 ago. (Adnkronos) - Israele ha iniziato la costruzione di un nuovo insediamento di coloni nel quartiere Al Sawahreh di Gerusalemme Est, rivendicato dai palestinesi come loro territorio. Il governo israeliano ha varato a fine giugno una legge per abbreviare e semplificare le procedure per...

Tel Aviv, 21 ago. (Adnkronos) – Israele ha iniziato la costruzione di un nuovo insediamento di coloni nel quartiere Al Sawahreh di Gerusalemme Est, rivendicato dai palestinesi come loro territorio. Il governo israeliano ha varato a fine giugno una legge per abbreviare e semplificare le procedure per l'approvazione della costruzione di nuovi insediamenti in Cisgiordania, che ha suscitato critiche da parte delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni e governi internazionali.

Le crescenti tensioni negli ultimi mesi hanno provocato la morte di circa 175 palestinesi e 25 israeliani. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che "tutte le opzioni sono aperte", rispondendo appelli all'interno della coalizione di governo per un'operazione su larga scala in Cisgiordania.

In totale, circa 700.000 coloni ebrei vivono in Cisgiordania, alcuni dei quali in colonie considerate legali da Israele e altri in insediamenti considerati illegali anche dal governo di Tel Aviv. Il diritto internazionale considera la colonizzazione di territori militarmente occupati un crimine di guerra.